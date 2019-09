Mit Bluttest Herzinfarkt erkennen

Heidelberg.Der renommierte Heidelberger Kardiologe und Ärztliche Direktor der Klinik für Kardiologie, Hugo Katus, ist auf der größten Fachveranstaltung der Herzkreislaufmedizin mit der Goldmedaille der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) geehrt worden. Bei dem Kongress mit 32 000 Besuchern in Paris wurde seine „bahnbrechende Arbeit“ gewürdigt.

So hätten Katus und sein Team in jahrzehntelanger Arbeit mit der Firma Boehringer Mannheim/Roche einen Bluttest für Troponin T entwickelt. Das Eiweiß wird nur in Herzmuskelzellen gebildet und liegt dort in hoher Konzentration vor. Nach Schädigung der Zellmembran gelangt dieses Eiweiß in das Blut und kann dann mit empfindlichen Bluttests nachgewiesen werden.

Der weltweit patentierte Troponin-T-Test ist nach ESC-Angaben so präzise, dass minimalste Herzmuskelschäden mit höchster Zuverlässigkeit entdeckt werden können. „Dieser Test hat dazu geführt, dass bei Patienten mit Brustschmerz ein Herzinfarkt doppelt so häufig wie mit dem EKG oder üblichen Tests diagnostiziert werden kann“, heißt es in einer Mitteilung. sin

