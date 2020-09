Mit der Hand am Handy

Ludwigshafen.Als Tobias Krohn den Autofahrer auf den Parkplatz gegenüber der Firma Raschig herauswinkt, haben seine Kollegen in Zivil schon ganze Arbeit geleistet. 300 Meter entfernt hatten sie sich positioniert, um auffällige Verkehrsteilnehmer zu identifizieren – und den Vorfall an ihre Kollegen in der Mundenheimer Straße per Funk weiterzugeben. Im Mittelpunkt der Beobachtungen der Ludwigshafener Polizei steht an diesem Montag die unerlaubte Nutzung von Handys und mobilen Endgeräten.

„Smartphones lenken im Straßenverkehr besonders stark ab“, erklärt Krohn, der mit vier Kollegen den Parkplatz in einen Kontrollpunkt umfunktioniert hat. Besonders hebt er die visuelle, mentale und motorische Ablenkung hervor, die das Handy am Steuer mit sich bringt. Mal ist der Blick nicht auf die Straße gerichtet, mal wird die Gefahrensituation aufgrund von Emotionen nicht erkannt. Für das motorische Defizit sorgt schließlich das Hantieren am Gerät selbst, meist treten mehrere Formen der Ablenkung gleichzeitig auf, so der Polizeioberkommissar.

„Natürlich ist niemand erfreut, wenn er sich polizeilichem Kontrolldruck ausgesetzt sieht“, weiß Krohn, der sich die eine oder andere verärgerte Reaktion anhören muss. Letztlich überwiege aber das Verständnis, denn fast jeder habe schon seine eigenen Erfahrungen mit Ablenkung am Steuer gemacht. Entsprechendes Risikobewusstsein sei normalerweise vorhanden.

Zwei von Krohns Kollegen, beide aus der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, weisen derweil den angehaltenen Autofahrer auf die „allgemeine Verkehrskontrolle“ hin. Nachdem Führerschein und Fahrzeugschein überprüft sind, konfrontieren sie ihn mit seinem Verkehrsverstoß. Der einsichtige Lenker bezahlt das Bußgeld per EC-Karte und darf seine Fahrt fortsetzen. Wer die Karte nicht zur Hand hat, füllt einen Datenerfassungsbeleg aus und begleicht die Strafe später.

Überraschung ohne Blaulicht

Begonnen hat die Kontrolle in Mundenheim um 13.30 Uhr, Zivilstreifen sind jedoch schon seit 8 Uhr im gesamten Stadtgebiet unterwegs. „Ohne Blaulicht ist der Überraschungseffekt einfach größer“, erläutert Krohn. Die Beamten gehen dabei nur Ordnungswidrigkeiten nach, die die vorgelagerten „Spähposten“ zu 100 Prozent nachweisen können. Beteiligt an der Aktion ist die Polizeidirektion Ludwigshafen, außerdem Kollegen aus Speyer, Frankenthal und Schifferstadt.

Die großangelegte Verkehrskontrolle ist Teil des „ROADPOL Sicherheitstags“, mit dem länderübergreifend der Blick auf den Verkehr gerichtet wird. Im Fokus steht in Ludwigshafen neben der Ablenkung durch Handys auch die korrekte Kindersicherung. Wird der Nachwuchs nicht den Vorschriften entsprechend angeschnallt, sind schnell 30 Euro fällig. Wird die Sicherung gänzlich unterlassen, kostet dies mindestens 60 Euro sowie einen Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.

Mit der Bilanz der stationären Verkehrskontrolle im Stadtgebiet zeigt sich die Polizeidirektion zufrieden: Laut Einsatzleiter Dirk Schmaltz wurden allein am Kontrollpunkt in Mundenheim 30 Fahrzeugführer überprüft, in 17 Fällen habe man „präventive Maßnahmen“ verhängt. Dabei habe es neben Verwarnungsgeldern vor allem Gespräche gegeben, in denen die frisch ertappten Verkehrssünder sensibilisiert und zu einem achtsameren Verhalten im Straßenverkehr angehalten wurden.

