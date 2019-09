Mit Fleiß zum Haustierdiplom

Heidelberg.Vorsichtig legen Evelina, Lara, Anna und Sophia einen großen Ast in die Mitte des Kaninchen- und Meerschweingeheges. Auf die Enden haben sie in Scheiben geschnittene Karotten, Pastinaken und Rote Beete gesteckt. „Dann kommen die Tiere nicht so leicht an ihr Futter“, erklärt Laura Knödler. Die Lehramtsstudentin arbeitet in der Zooschule des Tiergartens und zeigt mit ihrer Kollegin Ann-Kristin Götz 16 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, was man bei der Haltung eines Haustieres beachten muss. Eine abwechslungsreiche Fütterung, wie die Kinder sie am Beispiel der Meerschweinchen und Kaninchen lernen, ist dabei nur ein Aspekt. Auch die Gestaltung des Geheges trägt dazu bei, dass sich ein Hamster oder ein Wellensittich wohlfühlt. Am Ende dieses Ferienkurses, den die Ausrichter im Vorfeld als „Haustierführerschein“ bewarben, erhalten alle ein Haustierdiplom. „Die Kinder sollen lernen, wie man ein Haustier hält“, erklärt Ann-Kristin Götz.

Zum Start setzen sich alle hinter dem Eingang in einen Kreis, stellen sich gegenseitig vor und erzählen, was sie bereits für Haustiere haben oder welche sie sich wünschen. Dabei fallen vor allem die vertrauten Namen von Katzen, Zwergkaninchen, Hamstern oder Fischen. Dass ein eigenes Tier nicht nur Futter, sondern auch viel Zeit und Pflege benötigt, wissen einige bereits. Ann-Kristin Götz macht ihre jungen Zuhörer darauf aufmerksam, dass sich nicht jedes Tier für die Wohnung oder den Garten eignet: Wildtiere wie der Waschbär zum Beispiel. Andere, darunter Ziege, Pferd und Kuh, lebten zwar nicht in freier Natur, seien aber dennoch keine Haus-, sondern Nutztiere.

Gemüse auf Äste gesteckt

Als aufregender als diese eher theoretische Einführung entpuppt sich der zweite Programmpunkt, für den die Gruppe in den Arbeitsraum der Zooschule geht, wo in Regalen Terrarien mit Spinnen, Schnecken und Schlangen stehen und jede Menge Bastelwerkzeug bereitliegt. „Wir machen jetzt Beschäftigungsfutter für die Meerschweinchen und Kaninchen“, sagt Laura Knödler. Sobald sich alle an einen langen Tisch gesetzt und in Vierergruppen aufgeteilt haben, schneiden die Kinder Gemüse und Salat in kleine Stücke. „Obst mit viel Zucker, aber auch Tomaten sind gar nicht gut für Meerschweinchen“, beschreibt Ann-Kristin Götz die Futterauswahl.

Während die einen mit einem Küchenmesser noch Blätter, Knollen und Stängel zerteilen, drücken andere mit einem Schraubenzieher bereits Löcher hinein, um das Futter auf die Astenden stecken zu können. Die so präparierten Zweige erscheinen beinahe wie kleine Kunstwerke. Gemeinsam machen sich alle auf den Weg zum Gehege der Meerschweinchen und Kaninchen. Noch bevor die erste Gruppe das Areal betritt, drängen sich die Tiere schon am Zaun und recken ihre Hälse. „Die Meerschweinchen haben Junge bekommen, passt also bitte auf, wo ihr hintretet“, gibt Laura Knödler einen letzten Sicherheitshinweis, ehe sie das Gehege aufschließt und nacheinander alle Gruppen hineinlässt.

Wie in einer spätmittelalterlichen Burganlage stehen dort kleine Häuser und Ställe im Rechteck um einen Innenhof. In diesen legen die Kinder das Futter hinein, während die schwarz und braun gefleckten Nagetiere, von denen einige tatsächlich nur so groß wie eine überdimensionierte Streichholzschachtel sind, aufgeregt losknabbern. Sobald alle Gruppen ihre Zweige abgelegt haben, steht auch für die Kinder eine Mittagspause an. Für die meisten gibt es allerdings kein Gemüse, sondern zur Feier des Tages Pommes und Wienerle.

Anschließend geht es noch zum Gehege der Esel und Ziegen, die aber kein Futter, sondern optische Leckerbissen in Form eines verschönerten Heims bekommen. Nach so viel Einsatz zum Wohl der zahmen Vierbeiner hat sich jeder sein Haustierdiplom redlich verdient und einem für beide Seiten angenehmen Zusammenleben in den eigenen vier Wänden dürfte nichts mehr im Weg stehen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.09.2019