Mit Glasflaschen attackiert

Heidelberg.Eine Gruppe unbekannter Täter hat in der Heidelberger Altstadt zwei Männer attackiert und mit Glasflaschen verletzt. Wie die Polizei gestern berichtete, saßen der 27- und der 37-Jährige am Sonntag gegen 3.50 Uhr nach eigenen Angaben auf einer Bank, als drei Männer sie grundlos anpöbelten. Einer aus der Gruppe warf dem 27-Jährigen eine Glasflasche an den Kopf, was eine klaffende Stirnwunde zur Folge hatte. Ein anderer knallte dem zweiten Mann eine Flasche gegen den Hinterkopf. Das Opfer erlitt ebenfalls eine Platzwunde. Die Angreifer flüchteten. Einer etwa 1,80 Meter groß und dick mit Flaumbart. Er trug ein weißes T-Shirt. Ein Zweiter soll etwa 25 Jahre alt sein und ein rotes T-Shirt getragen haben. Der Vorfall ereignete sich im Bereich Hauptstraße/Neugasse. Zeugen sollen sich unter Telefon 06221/99 17 00 melden. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019