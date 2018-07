Mit Herz und Steinhacke

Spanische und deutsche Jugendliche mit Projektbegleitern und Bewohnern auf dem gerade fertigen Bühnenpodest. © Rothe

Heidelberg.Sie setzen konzentriert akkurat einen Pflasterstein neben den anderen, befestigen Holzpfähle am Bühnen-Podest und hacken schmale Gräben in die hochsommer-harte Erde: Je 15 Jugendliche aus Spanien und der Rhein-Neckar Region schaffen in zwei Wochen auf der Mark-Twain-Konversionsfläche etwas, auf das sie richtig stolz sein dürfen. Davon haben sie bislang in ihrem jungen Leben noch nicht üppig

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4479 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.07.2018