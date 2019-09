Mit Knüppel in Tankstelle

Videobild vom Moment des Überfalls in der Tankstelle. © Priebe

Eppelheim.Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Handelsstraße am Mittwoch gegen 11 Uhr, wurde kurze Zeit später ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem Holzknüppel bewaffnet. Er hatte eine Angestellte bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete er zu seinem in der Nähe geparkten Auto. Ein beherzter Zeuge zog ihn aus dem Auto und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Festnahme verletzte er sich an der Hand. Er wurde zur Behandlung in eine Klink eingeliefert. sal

