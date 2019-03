Mit „Raumfänger“ nach Palo Alto

Heidelberg.100 schmale Holzlatten sind scheinbar willkürlich zusammengenagelt. Daran sind Schnüre geknotet und mit Wäscheklammern aus Holz Fotos und Textkarten befestigt. Wie soll unsere Welt in Zukunft aussehen? Welche Werte sind wichtig, welche müssen überdacht oder gar ausgetauscht werden? Solche Fragen stellen die bunten Zettel dem Betrachter.

Die meisten Blicke indes zieht der „Raumfänger“ auf sich, ein 65 Quadratmeter großer Raum. Aus mehr als zwölf Meter langen Gewächshausfolien wurde der begehbare Ballon, der nicht fliegen kann, zusammengesetzt. Noch kurz vor Veranstaltungsbeginn ist daran genäht worden. Innen warten Sonnenblumen- und Dahliensamen darauf, von den Besuchern in kleine Torftabletten gesteckt und begossen zu werden. Nicht nur symbolisch soll hier etwas entstehen: Mit einem „#road to“ („Straße nach“)-Abend hat das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) sein Begeisterhaus auf den Weg gebracht.

Wie berichtet, hat der DAI-Freundeskreis auf der Konversionsfläche Patton Barracks das „Clock House“ („Uhrhaus“) gekauft. Auf 1800 Quadratmetern soll hier Platz entstehen für Kreatives, neues soziales Miteinander, Raum zum Entwickeln. „Nicht dass Sie glauben, dass es jemals fertig wird“, geht Projektleiter Jasper Schmidt, der das Begeisterhaus als Intendant leiten soll, auf das Prozesshafte ein, das Programm sein soll. Statt „verkopft“ zu sein, soll es zum Mitmachen anstiften, zum individuellen Austesten der Talente. So in etwa stellen sich die Initiatoren das vor. Einer der nächsten Termine wird eine „Mauerparty“ sein: Wer kommt, soll mithelfen, überzählige Mauern im neu erworbenen Gebäude einzureißen. „Für ein Leben ohne Mauern“ hebt Köllhofer die „Hammer-Aktion“ auf eine symbolische Ebene.

Futuristisch mutet die Szene im ehrwürdigen DAI-Saal an. Aus dem Hintergrund kommt die Stimme einer jungen Frau. „Es ist ein Ort, wo Du aufgehen wirst wie ein Sonnensegel, ein Ort, der auch in Abwesenheit bei Dir bleibt: das Begeisterhaus.“ Mia (13) spricht diese und ähnliche Sätze bedeutungsschwer. Gänsehaut macht sich rund um den „Raumfänger“ breit.

Geschenk an Partnerstadt

Nicht weniger als den „Anfang einer neuen Zeitrechnung“ prophezeit DAI-Direktor Jakob Köllhofer und gibt den Startschuss für den Countdown: 100 Tage wollen er und das Team nun mit der Idee zum Begeisterhaus und einem kleinen Makerspace (Werkstatt) unterwegs sein – in drei Wochen sogar zum Auftakt in Heidelbergs kalifornischer Partnerstadt Palo Alto. „Den ,Raumfänger‘ lassen wir als Geschenk dort“, berichtet Köllhofer. Ein zweiter ist bereits genäht. Evein Obulor wird in den USA dabei sein. Seit drei Jahren kommt sie in die Werkstatt, engagiert sich ursprünglich im Migration Hub. Nun hilft sie mit großer Begeisterung den Besuchern, die Sonnenblumenkerne zu setzen. „Jeder kann mitmachen, es ist ein Prozess“, beschreibt sie. Drei weitere Stationen hat das Festival, nachdem die Heidelberger Delegation zurück ist: den Adenauerplatz, das Mehrgenerationenhaus in Rohrbach und das Iqbal-Ufer. Jede Station setzt sich ein anderes Oberthema. Morgens und nachmittags gibt es je zwei Workshops, abends Programm zur Entspannung – das ist das grobe Schema. „Hier entstehen Räume des 21. Jahrhunderts, in denen Lernen, Begegnung, soziales Engagement und Arbeiten zusammentreffen“, schwärmt Köllhofer.

Mobile Werkstatt

Mit dabei sein soll stets eine kleine mobile Werkstatt – eine Mini-Version des Makerspace. Das ist die Keimzelle des Begeisterhauses: Seit mehreren Jahren kommen hier etwa 70 Interessierte zusammen, um Dinge wie Projekte zu entwickeln. Mal ist es ein Staubsauger, den ein Sohn für seine Mutter bastelt, mal zimmern alle gemeinsam robuste Hocker mit drei verschweißten Beinen, die nun auch beim „#road to“-Auftakt im Einsatz sind.

Paul Goldschmidt nutzt den Makerspace regelmäßig. Der 16-Jährige ist beim ersten Besuch vor etwa fünf Jahren von seinem Vater begleitet worden. Jetzt kommt er schon lange allein. „Hier trifft man so viele unterschiedliche Menschen“, beschreibt der Schüler seine Faszination. Handwerkliches, Computer oder Tüfteln – was zieht ihn her? „Inzwischen helfe ich am liebsten anderen beim Realisieren ihrer Projekte“, erzählt der Schüler, der einer der Ersten sein dürfte, der den „Kreativ-Keller“ im DAI besuchte. In der Bibliothek mit zwei Drei-D-Druckern gestartet, vereinnahmte der Makerspace bald die 150 Quadratmeter im Untergeschoss – und wächst längst darüber hinaus.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019