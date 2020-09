Mit Tiefgarage für Fahrräder

Heidelberg.Die Corona-Pandemie trifft Hotellerie und Gastronomie in Heidelberg und der ganzen Region hart – die Übernachtungszahlen gingen in den Keller und ausländische Gäste bleiben fern. Zum Glück punkten Heidelberg und die Region als Destination für Städtetouren. Trotzdem eine schwierige Zeit, in die Hotelier Johannes Arndt die Eröffnung seines zweiten „Qube“-Hotels legte. Doch er ist zuversichtlich,

...