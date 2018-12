Mitbring-Brunch soll es wieder geben

Heidelberg.Jedes Los gewann: Ein großer Erfolg ist die Tombola gewesen beim Mitbring-Brunch, den das BiBeZ-Team (Beratung für Frauen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen) im Schweizerhof Heidelberg-Rohrbach organisierte. Die BiBeZ-Frauen Esma Köse, Catrin Michalla, Verena Wiedmann und Beverly Ballas begrüßten die vielen Gäste in dem weihnachtlich geschmückten Raum. In gemütlicher und lockerer Atmosphäre wurden dann beim Genuss des reichhaltigen Buffets Freundschaften vertieft und neue Bekanntschaften geschlossen. Am Ende stand für alle fest: Im nächsten Jahr soll es wieder einen Mitbring-Brunch geben. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018