MLP-Gründer bekommt Stifterpreis

Engagieren sich für chronisch kranke Kinder: Manfred (li.) und Angelika (re.) Lautenschläger im Jahr 2019. © P. Rothe

Heidelberg/Karlsruhe.Manfred und Angelika Lautenschläger erhalten in diesem Jahr den Preis der Stiftungen der Evangelischen Landeskirche in Baden und ihrer Diakonie. Damit soll das jahrelange soziale und gesellschaftliche Engagement des Ehepaars gewürdigt werden, teilten Diakonie und Landeskirche am Dienstag in Karlsruhe mit. Der Mitbegründer des Börsenunternehmens MLP hat 2002 die Manfred-Lautenschläger-Stiftung ins Leben gerufen, die sich für Wissenschaft, Bildung und Völkerverständigung einsetzt.

Aus Stiftungsgeldern wurden den Angaben zufolge beispielsweise 14 Millionen Euro für den Bau der Heidelberger Kinderklinik bereitgestellt. Die Stiftung finanzierte auch den Bau einer Begegnungsstätte für ehemalige Zwangsarbeiter in Heidelbergs Partnerstadt Simferopol auf der Krim sowie 72 Schulen in Äthiopien. Lautenschläger engagiert sich außerdem in der Heidelberger Stadtmission und dem Forschungszentrum Internationale und Interdisziplinäre Theologie.

Die Preisverleihung findet an diesem Donnerstag in der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau in Heidelberg statt. Mit dabei sind Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und der Heidelberger evangelische Dekan Christof Ellsiepen. epd

