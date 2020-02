Mode-Bloggerin organisiert Fashion-Flohmarkt

Heidelberg. Sieben Monate lang sammelte die Mannheimerin Alessa Ksionsek auf ihrer Abenteuerreise in Australien „Erfahrungen, die ich niemals vergessen werde“. Nun will die 21-jährige Studentin das von Buschbränden bedrohte Land mit einer Charity-Aktion in Heidelberg unterstützen. Sie organisiert mit anderen Bloggern aus der Region am 8. Februar einen Fashion-Flohmarkt im Alten Hallenbad in

...