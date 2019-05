Moderne Zeitreise

Heidelberg.Zum kostenfreien Geocaching Day lädt die Heidelberger GIS-Station am Samstag, 4. Mai, ein. Unter dem Motto „Eine Reise in die Vergangenheit und Zukunft“ führt das Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für digitale Geomedien der Abteilung Geographie an der Pädagogischen Hochschule die Teilnehmer dabei in drei Stadtteile: Die größte Passivhaussiedlung der Welt ist Thema der Route durch die Bahnstadt; auf der Tour durch die Altstadt in das historische Heidelberg gibt es ein Kid’s Special für vier- bis sechsjährige Schatzsucher. Bei der Tour durch Neuenheim steht die Entwicklung des Stadtteils seit der Römerzeit im Mittelpunkt. Um 10 und 13 Uhr gibt es bei der GIS-Station (Czernyring 22/10) eine Einführung. GPS-Geräte können gegen ein Pfand ausgeliehen und bis 18 Uhr zurückgegeben werden werden. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019