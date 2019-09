Modernes aus dem Märchenland

Heidelberg.Oh la la – da kommt ein vielfältiges Programm auf alle Frankreichfans zu: Vom 11. bis 20. Oktober bietet die 14. Französische Woche rund 50 Vorträge, Konzerte, Theateraufführungen und sonstige Veranstaltungen in Heidelberg und Umgebung. Festivalleiterin Erika Mursa und der Deutsch-Französische Kulturkreis stellen dabei Okzitanien in den Mittelpunkt – und verweisen damit auf das südliche, romanisch geprägte Frankreich mit seiner reichen kulturellen Tradition genauso wie auf die 2016 gegründete Verwaltungsregion, in der auch die Partnerstadt Toulon aufgegangen ist. Viele verbinden mit Okzitanien alte Märchen. Die Französische Woche soll beide Aspekte aufzeigen: Tradition und Moderne.

Das Besondere an diesem Festival: Die Organisatoren geben – mit Unterstützung der Stadt – den Rahmen und mehrere Veranstaltungen vor. Der weitere Charme steckt in der Kooperation: Ob Kultureinrichtungen wie Theater, Museen oder Konzertveranstalter, Cafés, das Studierendenwerk oder der Samstagsmarkt auf dem Wilhelmsplatz (13. Oktober): Frankreich findet an ganz vielen Orten und mit ganz unterschiedlichen Programmen Platz.

Lyrik von Troubadouren

Am Samstag, 19. Oktober, wird gemeinsam mit dem Interkulturellen Zentrum ein „Okzitanischer Tag“ gefeiert. Der Nachmittag beginnt um 15 Uhr mit der Tagesausstellung zu „Okzitanie in Wort und Bild“, zu der Heidelberger Photos, Zeichnungen und Gemälde sowie Textbeiträge beisteuern. Anschließend wird es neben historischer Musik und traditionellem Tanz vor allem die Troubadour-Lyrik des 12. und 13. Jahrhunderts sein, die von Ralph Dutli vorgetragen wird. Thierry Lavable- Bertrand stellt den Botanischen Garten Montpelliers vor. Die Clowns der Compagnie Doré aus der südfranzösischen Partnerstadt füllen die Räume des IZ, Grafikerin Estelle Lacombe lädt zu einem Workshop und am Abend spielen „Les Dormeurs du bal“ im Tabakmuseum. Außerdem gibt es Boule, gemeinsames Singen und viele Lesungen.

Eröffnet wird die Französische Woche am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Hebelhalle (Hebelstraße 9). Die Jongleure Jean-Baptiste Diot und Jonathan Lardillier entführen den Zuschauer in die 1990er-Jahre samt Laserschwert, Spielekonsole und Stereoanlage, den Begleitern ihrer Kindheit. Das Mehrgenerationenhaus Heidelberg lädt gemeinsam mit dem deutsch-französischen Schriftsteller Jean-Philippe Devise zu einer Lesung in die mongolische Begnungsjurte ein (16. Oktober, 17:30 Uhr).

Beim „Tankturmfest“ liest Schauspieler David Grimaud am Samstag, 12. Oktober, um 19 Uhr Lyrik von Jacques Prévert. Eine Ausstellung im benachbarten Betriebswerk zum Thema „Conférence 1919-2019“ zeigt Fotografien und Skulpturen im Dialog aus Anlass des Jahrestags „100 Jahre Versailler Vertrag“. Literarische Erinnerungen an den deutsch-französischen Krieg 1870/71 bietet das Museum Haus Cajeth an, eine okzitanische Filmreihe gibt es im Karlstorkino,

Ein Wiedersehen gibt es mit Künstler Patrice Rambaud alias „L’oeil du pigeon (Auge der Taube)“: Zeichnete er noch vor zwei Jahren in der Heidelberger Altstadt hübsche Ecken und zufällig vorbeikommende Menschen, so kann man ihm diesmal zwei Tage lang im und am Heidelberger Schloss beim Anfertigen seiner Skizzen über die Schulter schauen. Zudem bringt er Bilder französischer Schlösser mit.

Die kleinformatigen Kunstwerke werden zum Abschluss der Woche präsentiert. Dabei kann man mit dem Künstler bei „Croquis et Crémant 02“ (Zeichnungen und Sekt) “ am Sonntag, 20. Oktober (15 Uhr) im Besucherzentrum des Schlosses über seine Arbeit plaudern.

Panorama-Tapeten ausgestellt

Die Staatlichen Schlösser und Monumente haben sich 2019 das Motto „Ziemlich beste Freunde“ gesetzt und gehen auf die wechselvolle deutsch-französische Geschichte ein. Fünf Veranstaltungen bieten sie während der Woche an – und entführen die Frankreichfreunde unter anderem am Sonntag, 13. Oktober, um 14.30 Uhr nach Schwetzingen, wo im Schloss französische Panoramatapeten aus dem frühen 19. Jahrhundert bewundert werden können. Also dann – à bientôt, bis bald!

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019