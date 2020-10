Montpellierbrücke in Heidelberg nach Brand wieder freigegeben

Dicker Rauch behinderte den Verkehr auf der Montpellierbrücke. Priebe

Heidelberg. Ein Feuer unter der Montpellierbrücke am Donnerstagnachmittag hat eine der Hauptverkehrsachsen in Heidelberg lahmgelegt. Die Brücke wurde aus Sicherheitsgründen zeitweise gesperrt. Am Donnerstagnachmittag bildeten sich lange Staus in der Innenstadt.

Wie die Polizei berichtete, sind aus unbekannter Ursache zwei Schrottautos, ein alter Wohnwagen und mehrere Holzbauten in

...