Moonliner weicht aus

Heidelberg.Nachtschwärmer müssen sich auf Bus-Umleitungen einstellen: Aufgrund von Tiefbauarbeiten im Kolbenzeil werden die Buslinie 28 sowie der Moonliner M3 von Montag, 7. September, bis voraussichtlich Freitag, 9. Oktober, umgeleitet. Die Busse der Linie 28 werden in Fahrtrichtung Rohrbach Markt zwischen der Haltestelle Kolbenzeil und der Ersatzhaltestelle Baden-Badener-Straße über die Haltestelle Freiburger Straße sowie die Karlsruher und Ortenauer Straße umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Weg nach Rohrbach.

Der Moonliner M3 wird in Fahrtrichtung Bismarckplatz zwischen den Haltestellen Kolbenzeil und Maria-von-Graimberg-Haus über die Haltestelle Freiburger Straße sowie die Ersatzhaltestelle Baden-Badener-Straße (in der Ortenauer Straße) umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Bismarckplatz. Die Haltestelle Baden-Badener-Straße im Kolbenzeil kann im oben genannten Zeitraum von den Bussen der Linie 28 und des Moonliner M3 nicht bedient werden. red

Info: Alle Infomationen unter www.rnv-online.de

