Mordermittlung im Gewölbekeller

Heidelberg.Mordsaufregung im Heidelberger Schloss: In einem Gewölbe der Touristenattraktion liegt ein toter Hochschullehrer, gemeuchelt von unbekannter Hand. Noch vor der Polizei am Tatort ist die „Oberputzfrau“ der Polizeidirektion, Theres Fugger, eine Raumpflegerin mit einer Leidenschaft für Kriminalfälle. Sie hat über ihre neue Kollegin Frau Schäufele von dem Toten erfahren. Denn gefunden wurde der Kunsthistoriker von Schäufeles Tochter Jessica, die seine Studentin war – und jetzt prompt unter Mordverdacht steht.

Hat die junge Schlossführerin im Nebenjob den übergriffigen Professor auf dem Gewissen? Das Gegenteil wollen „Übermutter“ Schäufele und Theres in dem Buch „Eiskalt weggewischt“ glasklar beweisen. Höchst unprofessionell, aber äußerst entschlossen, stolpern sie durch die als „Putzfrauen-Krimi“ etikettierte Geschichte, die überwiegend in Heidelberg und Schwetzingen spielt und in die Schlossführerinnen-Szene und die örtlichen Sehenswürdigkeiten führt. Erzählt wird temporeich, mit viel Lokalkolorit und fast durchgehend augenzwinkernd. Man habe etwas „Schönes zum Schmunzeln“ schreiben wollen, sagt Yvonne Schwegler, die das Buch zusammen mit July Sjöberg verfasst hat. Schwegler und Sjöberg – Jahrgang 1973 und 1966 – kennen die Materie gut: Sie arbeiten selbst seit vielen Jahren als freiberufliche Schlossführerinnen, entwickeln thematische Führungen wie die Mitmach-Krimis mit Mordfällen für Kinder und Erwachsene und haben viel zu erzählen. „Wir erleben eigentlich jeden Tag irgendwelche skurrilen Geschichten“, sagt Sjöberg.

Skurril muten auch die Krimi-Hauptfiguren an. Theres, Tante des ermittelnden Hauptkommissars, nimmt es mit dem Putzen nicht ganz genau, sieht sich aber als „der fähigste Kopf im ganzen Präsidium“. Allerdings verursacht sie bei ihren Ermittlungen unfreiwillig eine falsche Spur und führt die Polizei damit regelrecht in die Irre. Frau Schäufele, die oft in einer Blumenschürze steckt, ist ihrer Tochter aus der schwäbischen Provinz nach Heidelberg hinterhergezogen, schwäbelt heftig und leidet an einem Putzwahn, den sie mit dem „Akopädle“ in der Hand auslebt. Bis das ungleiche Paar den Fall gelöst hat, müssen noch zwei weitere Menschen sterben. Theres und Frau Schäufele klären nebenbei einen Fall von Kunstdiebstahl und begegnen allerlei schrägen Gestalten – von der versnobten adeligen Witwe des Professors über deren verrückten Bruder bis zu zwei dubiosen Kommilitoninnen Jessicas. Manche Gestalt wirkt klischeehaft, aber: „Es ist nicht so, dass man solche nicht auch schon kennengelernt hätte“, sagt Sjöberg in Erinnerung an manchen Besucher. Und sogar eine klamaukig wirkende Szene, in der Theres mit ihrem Auto und Frau Schäufele im Gepäck in den vollen Heidelberger Schlosshof fährt, um zum Tatort zu kommen, hat einen Bezug zur Realität. „Das ist überhaupt keine Übertreibung“, lacht Schwegler. Ob vom Navi fehlgeleitet, auf der Suche nach einem Restaurant oder auf dem Weg zu einer Führung: Immer mal wieder kreuzten Privatleute mit ihrem Pkw im Schlosshof auf.

Gute Resonanz auf Lesungen

Der Krimi, der in einem besonders spannenden Moment an Alfred Hitchcocks „Fenster zum Hof“ erinnert, ist süffig geschrieben. Dass die Heldinnen Putzfrauen sind, ist zwar nicht neu, aber die Autorinnen haben dafür einen Grund: Sie treten schon seit 15 Jahren bei Comedy-Führungen als Theres und Frau Schäufele auf, dann aber als Schloss-putzfrauen. „Da wir eigentlich beides lieben, Comedy und Mord, dachten wir: jetzt binden wir das doch einfach mal“, sagt Schwegler.

Die Resonanz bei Lesungen sei sehr gut. Der nächste Fall ist – neben anderen Projekten – schon im Werden. „Es geht nach Ibiza in Urlaub“, verrät Sjöberg. Für 2020 ist eine Krimi-Führung mit den Putzfrauen in beiden Schlössern angedacht.

