Mordversuch mit Brems-Schmiere?

Heidelberg.Schmiermittel auf den Bremsscheiben: Diese Methode soll ein 35-Jähriger in einem Sorgerechtsstreit eingesetzt haben. Ab Ende November muss er sich deshalb vor dem Heidelberger Landgericht unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Das hat ein Gerichtssprecher mitgeteilt.

Das Opfer soll demnach eine Mitarbeiterin des Jugendamtes des Rhein-Neckar-Kreises gewesen sein. Irgendwann im Mai oder Juni dieses Jahres soll er den Wagen der Frau manipuliert und sie so großer Gefahr ausgesetzt haben.

Manipulation fiel auf

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, auf alle vier Bremsscheiben des Autos Schmierfett aufgetragen zu haben. Damit, so die Anklage weiter, habe er erreichen wollen, dass die Bremsleistung aufgehoben oder zumindest stark reduziert wird. So habe er einen Verkehrsunfall provozieren sollen und habe „einen tödlichen Ausgang zumindest billigend in Kauf genommen“, heißt es weiter vom Gericht. Die Manipulation fiel rechtzeitig auf; einen Unfall gab es nicht. 23 Zeugen und drei Sachverständige wurden geladen. Nach dem Prozessauftakt am Mittwoch, 27. November, um 9 Uhr sind vier Verhandlungstermine angesetzt.

