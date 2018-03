MS-Medikament hilft bei Epilepsie

Anzeige

Heidelberg.Nicht die üblichen 15 bis 20 Jahre vergingen, sondern in nur zwei Jahren schafften es die Tübinger Neurowissenschaftler und Ärzte, Patienten mit einer seltenen Form der Epilepsie ein wirksames Medikament zur Verfügung zu stellen. Für ihre Leistung haben Ulrike Hedrich-Klimosch, Holger Lerche, Stephan Lauxmann und Thomas Wuttke jetzt in der Alten Aula der Heidelberger Universität den mit 50 000 Euro dotierten Eva Luise Köhler Forschungspreis für Seltene Erkrankungen erhalten.

Überreicht wurde die Auszeichnung von der einstigen First Lady Eva Luise Köhler und ihrem Mann, dem früheren Bundespräsidenten Horst Köhler. Zum elften Mal wird der Eva Luise Köhler Preis in Zusammenarbeit mit der Patientenvereinigung „Achse“ verliehen – aber zum ersten Mal außerhalb Berlins. „Ein wunderbarer Ort“, findet die einstige First Lady, und „ein erhebendes Gefühl“ empfindet sie, an der Kanzel in der historischen Aula der Universität zu sprechen. Sie blickt freundlich zu der ersten Stuhlreihe, wo Annette Grüters-Kieslich sitzt. Die Leitende Ärztliche Direktorin des Universitätsklinikums Heidelberg ist Vorstandsvorsitzende der Eva Luise und Horst Köhler Stiftung für Menschen mit Seltenen Erkrankungen.

In der 2004 gegründeten Initiative „Achse“ sind inzwischen 130 Vereine organisiert, 80 Prozent der etwa 8000 Seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt, erklärt Stifterin Köhler. Die Verläufe dieser Krankheiten seien „in der Regel drastisch und schwierig“. Je früher diese Gendefekte entdeckt würden, desto größer sei die Chance, dass die Krankheiten nicht ausbrechen oder milder verlaufen, würdigte Köhler die Pionierarbeit der Heidelberger Uniklinik beim Neugeborenenscreening.