Müllabfuhr fährt doch regulär

Kehrfahrzeug der Straßenreinigung. (Symbolbild) © Tobias Hase

Heidelberg.Während der Streik im öffentlichen Dienst am Mittwoch große Auswirkungen auf Mannheim und Ludwigshafen haben wird, kommen die Bürger in Heidelberg voraussichtlich mit einem blauen Auge davon: Nach Angaben der Stadtverwaltung von gestern Abend soll es lediglich bei der Straßenreinigung zu einzelnen Ausfällen kommen. „Anders als zunächst befürchtet, wird die Müllabfuhr am Mittwoch in Heidelberg

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1558 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.04.2018