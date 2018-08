Munition entdeckt

Fund in Rohrbach: Patronen und die Attrappe einer Handgranate. © Polizei

Heidelberg.Drogen und Munition hat die Polizei in der Wohnung eines 31-Jährigen beschlagnahmt. Kurz vor 7 Uhr gestern Morgen drangen die Einsatzkräfte in die Wohnung in Heidelberg-Rohrbach ein, zuvor hatte das Amtsgericht den Durchsuchungsbeschluss genehmigt. Das teilte die Polizei gestern mit. Bei dem 31-Jährigen stießen die Ermittler auf Betäubungsmittel, darunter Marihuana und Amphetamin. Zudem fanden sie über 2000 Kleinkaliberpatronen und eine Handgranatenattrappe. Nach der Vernehmung wurde der Heidelberger wieder auf freien Fuß gesetzt, es laufen Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffen- und Drogengesetz. bro

