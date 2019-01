Musical über Pinocchio

Heidelberg.Die Abenteuer der wohl berühmtesten Holzpuppe der Welt können Besucher am Sonntag, 6. Januar, um 15 Uhr in der Stadthalle erleben. Dort inszeniert das Theater Liberi die Geschichte von Pinocchio als modernes Musical für die ganze Familie. Tickets (21 bis 28 Euro, Kinder bis 14 Jahre ermäßigt) können bis Samstag im Vorverkauf unter www.theater-liberi.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Am Sonntag öffnet ab 14 Uhr für Kurzentschlossene noch die Tageskasse.

Das berühmte italienische Märchen handelt von der Marionette mit der Lügennase, die Geppetto in seiner Werkstatt aus einem Holzscheit geschnitzt hat. Der hölzerne Junge ist zwar lebendig, weiß sonst aber wenig über die Welt und den Unterschied zwischen Gut und Böse. Doch weil Pinocchio alles wissen möchte, stolpert er von einem Abenteuer ins nächste und trifft auf viele spannende Wesen. jei

