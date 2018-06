Musik aus 2000 Kehlen

Anzeige

Heidelberg.Nach einer gelungenen Premiere im vergangenen Jahr sollen sich am 30. Juni die Heidelberger Hauptstraße und die angrenzenden Plätze zum zweiten Mal in eine „singende Altstadt“ verwandeln. Der Chorverband Kurpfalz Heidelberg, der 126 Vereine mit etwa 200 Chören unter seinem Dach vereint, will mit der gleichnamigen Aktion Werbung für sich, vor allem aber für den Chorgesang als Institution machen. „Wir wollen für die Heidelberger in ihrer Stadt singen“, betonte der Vorsitzende Ulrich Engelhardt während eines Pressegespräches.

Unter anderem aus Sandhausen, Neckargemünd und Dossenheim reisen die Teilnehmer an. Auch der Studentenchor aus Heidelberg sowie Formationen aus den Stadtteilen werden auftreten. Es sollen „Klanginseln“ entstehen, wenn die Chöre sich auf das Einkaufszentrum Darmstädter Hof, Galeria Kaufhof, das Café Rossi, die Providenz- und die Heiliggeistkirche verteilen. Allerdings sind diese Räumlichkeiten nur als Ausweichspielort im Fall von Regen gedacht. Geplant ist, dass die von aktuellen Musicals über Rockklassiker bis zu klassischem Liedgut reichenden Repertoires, für die jeder Chor selbst verantwortlich sei, unter freiem Himmel durch die Straßen schallen.

Die Veranstaltung Die zweite Auflage der „singenden Altstadt“ beginnt am Samstag, 30. Juni, um 10.30 Uhr im Einkaufszentrum Darmstädter Hof und endet mit einem Konzert in der Heiliggeistkirche um 15.30 Uhr. Weitere Konzertorte sind Galeria Kaufhof, das Café Rossi und die Providenzkirche. Bei gutem Wetter sollen Auftritte auf dem Universitätsplatz, dem Heu- und dem Fischmarkt sowie vor dem Denkmal für Robert Wilhelm Bunsen stattfinden. Etwa 2000 Sängerinnen und Sänger aus 35 Chören werden laut Veranstalter nach Heidelberg kommen, um Werbung für den Chorgesang zu machen. Mitsingen der Zuhörer ist ausdrücklich erwünscht. hhf

Über Tellerrand blicken

Mitsingen sei ausdrücklich erwünscht, denn die Konzerte sollten nicht nur den Protagonisten, sondern auch den Zuhörern Spaß machen. Die Aktion biete den Chören außerdem die Möglichkeit, über den Tellerrand des Heimatortes zu blicken und sich zu vergleichen. Wenn der eigene, etwa einstündige Auftritt vorbei sei, könnten die Sänger ihren Kollegen zuhören oder ein freies Singen auf dem Universitätsplatz, dem Heu- und dem Fischmarkt sowie vor dem Denkmal für den Chemiker Robert Wilhelm Bunsen initiieren. Früher habe es bereits ein ähnliches Format auf dem Schloss gegeben, doch würde man dort eher die Touristen erreichen, wandte Ulrich Engelhardt ein.