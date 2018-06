Musik erzählt ein Märchen

Anzeige

Beim zweiten Jugendkonzert ist Igor Strawinskys Ballettmusik „Der Feuervogel“ in der Stadthalle Heidelberg zu hören. Wie die Veranstalter mitteilen, führt Malte Arkona durch das Konzert, das das Philharmonische Orchester Heidelberg unter der musikalischen Leitung des Heidelberger Generalmusikdirektors Elias Grandy gibt. Der Moderator Malte Arkona ist unter anderem aus zahlreichen Kindersendungen bekannt – so zum Beispiel auch dem „Tigerenten Club“.

Das Konzert (ab 13 Jahren) beginnt am Dienstag, 3. Juli um 9.30 Uhr. Das Konzept des musikalischen Morgens erarbeiteten Magdalena Erhard und Stefan Klawitter. Der Ballettmusik liegt ein russisches Märchen zugrunde: Der junge Prinz Iwan jagt den Feuervogel und gelangt bei seiner Suche in den Garten eines mächtigen Zauberers. Am Wunderbaum bekommt er den Vogel endlich zu fassen. Als dieser herzzerreißend um seine Freiheit bittet, lässt ihn der Prinz fliegen. Zum Dank erhält er eine Feder des Vogels …

Bei Strawinskys Ballettmusik kann sich der Zuhörer vorstellen, wie der Vogel zu den Klängen des Orchesters fliegt, zwitschert und schreit. Restkarten kosten in der verbleibenden Kategorie 16 Euro. Infos und Ticktes unter: www.theaterheidelberg.de; 06221/582 00 00. lim