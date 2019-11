Musik trifft Sterneküche

Heidelberg.Musik, Magie und kulinarische Genüsse können die Besucher im Heidelberger Schloss erleben, wo am Donnerstag, 28. November, Martin Scharffs Gourmet Varieté Premiere feiert. Über 30 Spieltage lang, bis zum 5. Januar, heißt es dann im Königssaal: „It’s magic“. Dabei tritt Jackson-Darsteller Koffi Missah in der Michael-Jackson-Show von Andy Keller auf, für die Magie sorgt der Illusionist Peter Valance. Durch die Veranstaltung führt Travestie-Diva France Delon. Verwöhnt werden die Gäste mit einem Menü in vier Gängen aus der Sterneküche von Scharff. Tickets können unter gourmet-variete-schloss-heidelberg.de oder Tel. 01804/112019 bestellt werden.

Sowohl die Premiere als auch die Charity-Gala am Freitag, 29. November, stehen im Zeichen von Spendenaktionen: Die Einnahmen der Premiere gehen nach Veranstalter-Informationen an die Heidelberger Stiftung Chirurgie/Kinderchirurgie. Ein Teil der Einnahmen sowie weitere Spenden von der Gala am 29. November gehen an die Aktion Herzenssache des SWR. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.11.2019