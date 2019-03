Mutmacher-Radtour und mobile Rampen

Heidelberg.Seit zehn Jahren sichert die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen auch in Deutschland Menschen mit Behinderungen gleiche Teilhabe zu. Was ist seither geschehen? „In der Kommune erfahren die Menschen Inklusion unmittelbar“, hält Oberbürgermeister Eckart Würzner während einer kurzen Pressekonferenz im Rathaus fest. Vom städtischen Wohnbauförderprogramm bis zu speziellen Freizeitangeboten sei vieles in den vergangenen Jahren realisiert worden.

Bei der Umsetzung der Konventionsziele und des Landesgesetzes zur Gleichstellung Behinderter erhält die Stadtverwaltung Beratung und Anregungen durch Christina Reiß. Die Soziologin arbeitet seit drei Jahren als unabhängige, weisungsungebundene Behindertenbeauftragte und ist damit deren Sprecherin und Lobbyistin. Gemeinsam mit Eckart Würzner stellte sie ihren Jahresbericht vor.

Einen wichtigen Teil machte darin die Sensibilisierung der Öffentlichkeit aus. Mit Informationsständen bei Veranstaltungen wie dem Bürgerfest oder der „Mut-Tour“, einer Fahrradrundfahrt als Ansporn zum offenen Umgang mit Depressionen, suchte Christina Reiß ein Publikum für ihre Arbeit. Das Aufstellen mobiler Rampen als Einfahrthilfe für Rollstühle in die Geschäfte der Hauptstraße oder ein Theaterbesuch mit Übersetzung in Gebärdensprache gehörten ebenfalls zu den Aktionen.

Viel sei schon erreicht. Außer der beratenden Fachstelle für das Planen und Bauen barrierefreier Wohnungen zählte die Beauftragte auch den Inklusionsatlas auf. Diese unkomplizierte Orientierungshilfe ist eine im Internetauftritt der Stadtverwaltung verankerte Datenbank, deren Suchfunktion zwischen körperlicher und geistiger Behinderung unterscheidet und von der inklusiven Theatergruppe bis zur Bewegungsförderung für Amputierte zahlreiche Angebote in allen Freizeitsparten aufzeigt.

Trotzdem gebe es noch Handlungsbedarf. So sei der Mangel an barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum weiterhin ein „Dauerbrenner“. Auch die Erwerbsmöglichkeiten gelte es zu verbessern, denn unter Schwerbehinderten sei die Arbeitslosenquote doppelt so hoch wie beim Rest der Bevölkerung. Eine Bestandsaufnahme ihrer Arbeit will Christina Reiß in einem „Inklusionslabor“ am 23. März vorstellen. Eine weitere Maßnahme ist die noch in der Umsetzungsphase befindliche Mobilitäts- und Lern-App in einfacher Sprache, die in Verknüpfung mit dem sogenannten „Hürdenlos-Navi“, einem Routenplanungsprogramm für Mobilitätseingeschränkte, mehr Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen soll.

Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Gemeinderates nach der im Mai anstehenden Kommunalwahl dürfte die Berufung eines neuen Beirats von Menschen mit Behinderungen sein. Nach fünf Jahren endet turnusmäßig die Amtszeit der derzeitigen 16 ehrenamtlichen Mitglieder. Dem neuen Beirat von Menschen mit Behinderungen gehört Christina Reiß zwar nicht an, sie wird aber mit ihm zusammenarbeiten. Vom 27. März bis zum 10. Mai können sich Interessenten beim Amt für Soziales und Senioren bewerben. Die erste Sitzung soll am 23. September sein.

