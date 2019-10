Mutmaßlichen Schläger verhaftet

Heidelberg.Wegen gefährlicher Körperverletzung sitzt ein 26-Jähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft. Wie die Behörden mitteilten, soll der Tatverdächtige bei einem Streit auf dem Emmertsgrund im September zwei Männer verletzt haben – einen davon schwer.

Während eines verbalen Disputs habe der mutmaßliche Angreifer seinem Opfer zunächst auf den Hinterkopf geschlagen. Als dieses zu Boden ging, soll der 26-Jährige mehrfach zugetreten haben, was Prellungen und Rippenbrüche zur Folge hatte. Als ein Bekannter dem Verletzten zu Hilfe eilte, habe der 26 Jahre alte Mann auch diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Worum es bei dem Streit gegangen ist, war zunächst unklar. Die Beamten nahmen den Mann in seiner Wohnung fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. s in

