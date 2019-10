Mythos widerlegt: Kein Gang vom Schloss bis zum Neckar

Heidelberg.Wer in der Plöck unterwegs ist, wo zwischen hohen Hausfassaden jeden Tag Auto- und Radfahrer mit Fußgängern um den raren Platz konkurrieren, ahnt nicht, wie weitläufig dieses Nadelöhr unter der Erde sein kann. Die Teilnehmer einer Führung der evangelischen Erwachsenen- und Familienbildung erfuhren dies, als sie in zwei rund fünf Meter hohen, tonnengewölbten Kellerräumen standen, die sich unter der heutigen Stadtmission erstrecken. „Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1751, der Keller ist aber älter“, erklärte Sebastian Klusak. Als Leiter der Bildungseinrichtung führte seine zehn Zuhörer unter dem Motto „Heidelberg unterirdisch“ durch insgesamt fünf Keller und Gänge, die unter anderem als Kühl- und Lagerräume für Bier und Kohle genutzt wurden.

Brunnen ist heute eingemauert

Nach der Premiere im Jahr 2013 war es bereits seine vierte Tour dieser Art. „Die Route hängt davon ab, wer bereit ist, seinen Keller für Besucher zu öffnen und wo sich die Gebäude befinden“, erklärte er. Außer der Altstadt biete auch das Neuenheimer Feld zahlreiche alte Keller und Gänge, die jedoch zum Teil in einem sehr schlechten Zustand und daher nicht begehbar seien. Inhaltlich passe die Führung gut zum stadtgeschichtlichen Schwerpunkt der Erwachsenen- und Familienbildung. Aus dem Eingangsbereich der Stadtmission führte eine steile Holztreppe durch viel Staub und Spinnenweben hinunter. Schnell fanden die Teilnehmer einen zugemauerten Gang, der einst auf die andere Straßenseite führte. „Von dort rollte man die Fässer der Insel-Brauerei heran, um sie mit einem Lastenaufzug nach oben zur Straße zu ziehen“, weiß Sebastian Klusak. Der Aufzug steht noch heute, ist allerdings nicht mehr in Gebrauch. Schwarze Flecken an den Wänden verrieten außerdem, dass der Raum zeitweise als Kohlenlager genutzt wurde. Die eigentliche Attraktion suchte Sebastian Klusak aber vergebens.

Ein Brunnen aus dem Mittelalter sollte seine Eingangsthese über das hohe Alter des Kellers belegen. „Ein Foto von 1978 zeigt den Brunnen noch unvermauert“, erinnerte er sich. Trotzdem verließen alle Anwesenden die zweite Station der Führung sichtlich beeindruckt. Zuvor hatten sie sich nämlich unterhalb des NH-Hotels an der Bergheimer Straße umgesehen. Dort nahm sie der stellvertretende Hoteldirektor Cornelius Poppe in der Lobby in Empfang und brachte die Gruppe mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage, ehe er eine schwere Eisentür aufschloss und seine Besucher zum Eintritt ermunterte. „Schauen Sie sich nur um.“

Dort, wo in den 1870er Jahren die Heidelberger Aktienbrauerei ihre Produktions- und Lagerräume einrichtete, eröffneten sich Räume von solchen Dimensionen, dass man vergessen konnte, unter der Erde zu sein. Dafür sorgten auch die hohen Temperaturen, denn wo früher Bier gebraut gekühlt wurde, stehen heute Anlagen für die Wasser- und Energieversorgung.

Nach Stationen in der Hauptstraße und der Friedrich-Ebert-Anlage ging es zum Abschluss in die Klingenteichstraße. Lydia Baumann, die selbst an der Führung teilnahm, wohnt dort in einem Haus, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Der darunter liegende Keller ist jedoch deutlich älter und diente früher genau wie die Gewölbe unter dem NH-Hotel als Kühlraum für die Aktienbrauerei. Heute nutzt ihn Lydia Baumann als Abstellraum oder lässt ihre Mieter dort Parties feiern. Mit einem Mythos musste Sebastian Klusak allerdings aufräumen. „Es gibt keinen Gang vom Schloss bis zum Neckar.“ Objekte für künftige Führungen böten sich dennoch reichlich.

