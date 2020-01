Nach Atemschutzunfall bei Brand: Heidelberger Feuerwehr mistet veraltete Ausrüstung aus

Heidelberg. Es ist ein Einsatz, der den Rettungskräften alles abverlangt. Am 22. November kämpfen mehr als 100 Feuerwehrleute in der Weststadt gegen Flammen, die aus dem Untergeschoss eines Mehrparteienhauses im Oberen Gaisbergweg schlagen. Weil sich das Gebäude in Hanglage befindet, sind die Bedingungen für die Helfer besonders erschwert. Ein 72-jähriger Bewohner kann nur noch tot geborgen

...