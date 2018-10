Nach Einbruch Verdächtige gefasst

Eppelheim.Die Polizei hat zwei junge Männer festgenommen, die verdächtigt werden, in eine Eppelheimer Indoorspielanlage eingebrochen zu sein. Wie ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums gestern mitteilte, hatte ein Zeuge die Polizei am frühen Morgen gegen 2.30 Uhr informiert. Vor Ort ergriffen die Beamten einen 18-Jährigen, der die Halle gerade über den Notausgang verlassen wollte. Bei der Durchsuchung des Gebäudes fanden die Einsatzkräfte ein Stemmeisen. Der zweite Tatverdächtige, ein 19-Jähriger, wurde während der Fahndung in der Nähe des Tatorts angetroffen. Beide seien der Polizei bekannt, schwiegen aber zunächst. agö

