Nach Kollision überschlagen

Spektakulär endete die Autofahrt eines 18-jährigen Mannes aus Heidelberg gestern gegen 17.45 Uhr ganz in der Nähe seines Zuhauses. Der Autofahrer war mit seinem Wagen auf der Breslauer Straße in Kirchheim unterwegs, und dies vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Aus bislang unbekannten Gründen prallte er gegen ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen des 18-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht, es war kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt. bjz