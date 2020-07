Nach Messerangriff schwer verletzt

Heidelberg.Ein 23-jähriger Mann steht im dringenden Tatverdacht, eine 20-jährige Frau am frühen Samstagabend im Heidelberger Stadtteil Rohrbach mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Nach Polizeiangaben gerieten der Mann und die Frau kurz nach 18 Uhr in Streit, woraufhin der 23-Jährige die 20-Jährige mit einem Messer angriff. Ebenfalls verletzt wurde die zweijährige Tochter des Opfers, die zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Den Tatverdächtigen nahm die Polizei noch vor Ort fest. Bereits am Sonntagmittag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Motiv für den Messerangriff auf die 20-jährige Frau ist unklar. Die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Heidelberg dauern weiter an. vs

