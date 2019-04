Nach Unfall geflüchtet

Wiesloch.Die Polizei sucht eine Frau, die in Wiesloch eine Fußgängerin angefahren und sich danach aus dem Staub gemacht hat. Laut einer Pressemitteilung vom Wochenende ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstagabend. Die Autofahrerin streifte mit dem Außenspiegel ihres Wagens gegen 18 Uhr in der Gerbersruhstraße eine 24-Jährige. Dabei wurde die Hand der Fußgängerin gebrochen. Die Fahrerin entschuldigte sich, fuhr dann aber weiter.

Die Frau soll etwa 25 Jahre alt sein. Sie war zum Unfallzeitpunkt geschminkt, hatte mittelblonde Haare mit Strähnchen, die zu einem Zopf gebunden waren. Bei ihrem Auto soll es sich um einen dunkelroten Kleinwagen handeln. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden. fab

