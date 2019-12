Nach Unfall geflüchtet

Walldorf.In einer Hecke hat ein 28-Jähriger versucht, sich nach einem Unfall vor der Polizei zu verstecken. Wie es am Wochenende in einer Pressemitteilung hieß, war der Mann aus Tübingen am Freitagvormittag zunächst einer Streife auf der Autobahn 61 aufgefallen. Grund war seine unsichere Fahrweise.

Auf der A 6 fuhr er dann kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf vor einer Baustelle auf dem Standstreifen gegen eine mobile Geschwindigkeitsanzeige. Danach rangierte er seinen Wagen mehrmals vor und zurück, stieg aus und lief in das angrenzende Waldstück.

Darauf folgte ein Großeinsatz: Die Polizei umstellte das Waldgebiet und forderte einen Hubschrauber an. Die Beamten im Hubschrauber entdeckten dann den Mann, der sich in einer Hecke versteckt hatte. Der 28-Jährige wurde festgenommen und kam in eine psychiatrische Klinik. Sein Auto war nicht versichert und wurde abgeschleppt. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019