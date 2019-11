Nach Verkehrskontrolle folgt U-Haft: Zwei Verdächtige nach Einbruchserie festgenommen

Heidelberg.Wegen des Verdachts des mehrfachen Wohnungseinbruchs in Heidelberg Anfang Oktober sind zwei Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, sei dies schon seit Dienstag, 5. November, der Fall. Zwischen Mittwoch, 2. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober, sollen der 26- und der 32-Jährige in mindesten sechs Wohnungen in der Heidelberger Südstadt eingebrochen sein.

Bei einer von den Ländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz durchgeführten Großkontrolle der Polizei kamen die Beamten dem Duo auf die Schliche. Beide wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen und daraufhin festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs sowie der mitgeführten Sachen wurden neben einer größeren Summe Bargeld auch Aufbruchswerkzeug sichergestellt.

Die vermeintlichen Täter sollen die jeweiligen Balkon- oder Terrassentüren der Gebäude aufgehebelt haben, um sich Zutritt zu den Objekten zu verschaffen. Dadurch sei ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Nach Sicherung und Auswertung der Tatorte, unter anderem in der Görres- und Panoramastraße, hatte die von der Kriminaldirektion Heidelberg zuständige Ermittlungsgruppe zunächst den 32-jährigen Beschuldigten identifizieren können. Im Anschluss wurde ein Haftbefehl erlassen und er wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Am Dienstag, 5.11.2019 wurden die beiden albanischen Staatsangehörige schließlich der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ gegen den 26-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl und setzte den gegen den 32-Jährigen bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurden beide Beschuldigte in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg sowie der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.