Nachbessern an den Linien

Heidelberg.Auf den neuen Straßenbahnlinien 22 und 26, die seit Sonntag Eppelheim und Kirchheim wieder mit der Stadt verbinden, läuft es noch nicht rund. Restarbeiten und Nachbesserungen seien nötig, teilt ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mit. In den kommenden Tagen sollen aber „spürbare Verbesserungen“ einsetzen, verspricht das Unternehmen.

Weichen- und Signalstörungen seien der Grund dafür, warum die neuen Linien (Linie 22: Eppelheim-Innenstadt, Linie 26: Kirchheim-Innenstadt – beide führen durch die Bahnstadt) seit Anfang der Woche immer wieder kurzzeitig umgeleitet würden. Besonders viele Ausfälle und Verspätungen habe es am Montag gegeben. In Eppelheim hätten Ampeln am Rathaus und in der Kirchheimer Straße Probleme gemacht, außerdem eine neue Ampel im Kreisverkehr am Ortseingang. In der Bahnstadt liefen noch Restarbeiten an Kabelzügen. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018