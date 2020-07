Nachfolgerin von Thewalt gewählt

Heidelberg.Bärbel Sauer wird Heidelbergs neue Verkehrsmanagerin. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, entschied sich der Gemeinderat vergangene Woche für die 54-jährige Leiterin der Stabstelle für innovative und intermodale Mobilität der Stadt Leonberg. Zudem stehe sie aktuell kurz vor dem Abschluss ihres berufsbegleitenden Master-Studiums „Mobilität und ÖPNV“ an der Uni Kassel. Ihr Amt in Heidelberg möchte Sauer im Herbst antreten. Damit folgt sie auf Alexander Thewalt, der das Verkehrsmanagement über zwölf Jahre lang leitete und zum 1. Juli als Beigeordneter Bau, Umwelt und Verkehr zur Stadt Ludwigshafen gewechselt ist. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.07.2020