Nachts nur mit Ampeln

Weinheim.Nächtliche Ampelregelungen wird es ab Montag, 11. März, auf der B 38 zwischen dem Verkehrsknoten B 38/Westtangente/Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel an den beiden Brückenbauwerken über die Neue und Alte Weschnitz geben. Für den dreistreifigen Ausbau wird laut Regierungspräsidium Karlsruhe auf den Bauwerken die Fahrbahn erneuert, zeitgleich werden Sanierungsarbeiten an den Brücken durchgeführt. Momentan finden Vorbereitungen für den Austausch der Übergangskonstruktionen statt. Diese Bauteile dienen dazu, die Bewegungen und Verformungen der Brücke bei Temperaturänderungen auszugleichen.

Der Austausch erfolgt halbseitig. Hierzu sind in den nächsten drei Wochen Ampelregelungen in insgesamt acht Nächten zwischen 21 und 5 Uhr notwendig. Am Tag werden die Bereiche mit Stahlplatten für den Verkehr befahrbar gemacht und der Verkehr kann ohne Ampelregelung fließen. In der Gegenrichtung sollen analoge Arbeiten im Spätjahr stattfinden. sal

