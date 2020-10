Nachwuchs bei den Erdmännchen im Zoo

Heidelberg.Die Erdmännchen-Familie im Heidelberger Zoo hat erneut Nachwuchs bekommen. Wie der Zoo am Freitag mitteilte, kamen im Oktober fünf Babys zur Welt – das ist der vierte Wurf in diesem Jahr. „Dass wir dieses Jahr insgesamt vier Würfe haben, ist sehr ungewöhnlich – aber wir freuen uns natürlich sehr darüber und hoffen, dass es auch den jüngsten fünf Erdmännchen weiterhin so gut geht!“, berichtet Sandra Reichler, Kuratorin für Säugetiere.

Normalerweise, so erklärt der Zoo, werfen Erdmännchen zwei Mal im Jahr, manchmal drei Mal. Die Kleinen halten sich in der Anfangszeit noch vermehrt in ihren Höhlen auf, mit der Zeit bekommen Zoo-Besucher sie sicherlich aber auch zu sehen.

