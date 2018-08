Nachwuchsforscherhaben „tolle Zeit“

Heidelberg.„Die Arbeit am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie hat mir besonders Spaß gemacht. Obwohl es manchmal sehr frustrierend war, wenn wir lange an einem Experiment gearbeitet haben, aber keine befriedigenden Ergebnisse herauskamen“, erzählt Aoife Hopkins (16) aus Montpellier. Gemeinsam mit 23 naturwissenschaftlich begabten Jugendlichen hat die Französin die „Summer Science School“ in Heidelberg besucht, die nun zu Ende gegangen ist. „Ich hatte eine tolle Zeit“, sagt Tomer Jung (18) aus Israel begeistert.

Wie die Stadt mitteilt, haben die Teilnehmer unter anderem im Deutschen Krebsforschungszentrum, beim Max-Planck-Institut für Astronomie und am Physikalischen Institut der Universität Heidelberg mit Forschern gearbeitet. sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018