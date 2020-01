Nächste Rose vom Bachelor: Leimenerin bleibt in Mexiko

Leimen.„Der Bachelor“ Sebastian Preuss hat sich für die 13 Frauen süße Überraschungen überlegt, während in der Ladies-Villa darüber spekuliert wird, ob Kandidatin Birgit eine „Hexe“ ist. Preuss küsst zwei Verehrerinnen. Anna Mildenberger aus Leimen ist noch im Rennen.

„Es ist wirklich die intensivste Zeit in meinem Leben“, schwärmt Preuss, der inzwischen mit der jeder der jungen Frauen gesprochen hat. „Jetzt kommt es darauf an, wie sich die Mädchen mir gegenüber geben.“ Beim ersten Gruppendate lädt er sechs Schönheiten zu einer Kakao-Zeremonie ein. Die Kakaobohne sei für die Mexikaner sehr spirituell und sehr heilig. Danach verbringt er ein Einzeldate mit Wioleta im Kakaobad, wo es zum Kuss kommt. Mildenberger kommentiert schmunzelnd. „Die Wio hat noch so arg nach Schokolade gerochen.“

„Am liebsten fünf Kinder“

Nachts gibt es ein starkes Gewitter, das die Verführerinnen aus dem Schlaf reißt. Beim nächsten Gruppendate dürfen die anderen Mädchen teilnehmen, - unter ihnen ist Mildenberger. „Heute heißt es „Viva la Mexico“„, verrät Preuss per Videobotschaft. Danach gibt’s eine Party. „Geil“, sagt Mildenberger erfreut. Auf einer Bootstour erkunden die Frauen die mexikanischen Lagunen und entdecken im Wasser sogar eine Sehkuh. „Die Mexiko-Tour war richtig cool, wir haben Seekühe gesehen und super viel Spaß zusammen gehabt“, sagt Mildenberger. Inzwischen hat RTL auf Instagram Zusatzmaterial veröffentlicht, das Mildenberger im Einzelgespräch mit Preuss zeigt. Es geht unter anderem um Familienplanung.

„Ich finde, du bist ein sehr liebes Mädchen“, schwärmt er, während er sie auf der Schaukel im Arm hält. Familie ist beiden sehr wichtig. Dabei verrät sie dem Singlemann, dass sie am liebsten fünf Kinder hätte. Dass Mildenberger noch kein Einzeldate hatte, macht ihr nichts aus. „Ich schau einfach, was die Zeit bringt und wie sich das Verhältnis entwickelt. Entweder es passt oder auch nicht. Da lass ich mich überraschen.“

Bei der Nacht der Rosen muss Anna, die dieses Mal einen schwarzen Hosenanzug und die blonde Mähne offen trägt, Jenny T. trösten. Diese klagt der Leimenerin, dass sie noch kein richtiges Gespräch mit Preuss hatte. Der Bachelor schickt Jenny Fleur und Birgit nach Hause. Mildenberger strahlt über ihre vierte Rose. „Passend zu meiner Kette und meinem Lippenstift“, sagt sie und deutet auf ihre knallroten Lippen. Und das Liebeskarussell dreht sich weiter.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020