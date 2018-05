Nächste Runde eingeläutet

Anzeige

Es war zu befürchten: Der Streit um die Sperrzeiten geht weiter. Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom März, das die Rechte der Altstadtbewohner stärken wollte, hat paradoxerweise dafür gesorgt, dass die Kneipen der Partymeile jetzt noch länger öffnen dürfen – am Wochenende sogar bis fünf Uhr. Nur der „studentische Donnerstag“ wird gekappt – statt um 4 Uhr müssen die Hähne nun um 3 Uhr zugedreht sein. Der Versuch der Stadtverwaltung, eine neue Regelung zu finden, die die Rechte der Anwohner stärker berücksichtigt als die alte, ist am Donnerstag gescheitert. Nach außen ging es dabei um formale Fragen: Welche Anträge dürfen die Gemeinderäte stellen, beziehungsweise besitzt der Stadtchef das Recht, sie nicht zuzulassen? Eine wichtige Frage, die nicht als Kompetenzgerangel kleingeschrieben werden darf. Sie kratzt am zentralen Selbstverständnis des Gremiums und muss absolut geklärt sein. Aber der Stadtchef darf und muss auch verhindern, dass vom Gemeinderat Verordnungen erlassen werden, die gegen Gesetze verstoßen – sonst könnte er selbst juristisch in die Pflicht genommen werden.

Leider macht die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs keine konkrete Vorgabe, wie die Sperrzeiten gestaltet werden sollen – dieser „schwarze Peter“ wird sehr ausdrücklich dem Gemeinderat zugeschoben. Wie schwer es ist, für alle Beteiligten –Studenten, Anwohner, Touristen, Wirte, Hoteliers und Ausgehvolk – eine Lösung zu finden und nicht eine große Gruppe Wähler zu verprellen, zeigt die Vielfalt der Vorschläge, mit denen die Fraktionen versucht haben, Konsens zu erzielen. Es sieht alles nach einem Endlosthema aus, denn die Altstadtbewohner werden diese nun deutliche Verschlechterung der Situation vermutlich nicht auf sich sitzen lassen, sondern eine weitere juristische Runde einläuten. Bis dahin genießen die Kneipenfreunde ihre neue Freiheit.