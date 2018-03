Nächste Runde im Kohlhof-Streit

Anzeige

Heidelberg.Der Streit um die Bewirtschaftung des Alten Kohlhofs auf dem Königstuhl wird vor dem Heidelberger Landgericht fortgesetzt. In seiner Sitzung am Donnerstagabend lehnte der Gemeinderat ein zwischen der Stadtverwaltung und der Eigentümerfamilie Hofbauer ausgehandeltes Vergleichsangebot ab. Das teilte ein Sprecher gestern mit. Eine gütliche Lösung zwischen beiden Parteien ist damit vom Tisch. „Die Stadt hält ihren Anspruch auf Rückkauf der Liegenschaft aufrecht“, so der Sprecher.

Bei einem ersten Termin im Zivilverfahren vor dem Landgericht am 13. Dezember hatten die Eigentümer zugestimmt, bis 15. Januar ein Nutzungskonzept für einen Gaststättenbetrieb im Kohlhof vorzulegen. Damit sollte eine langwierige Verhandlung vor Gericht vermieden werden. Mit dem Gemeinderatsbeschluss ist die außergerichtliche Einigung nun geplatzt. Der nächste Termin vor dem Heidelberger Landgericht ist für Mittwoch, 28. März, angesetzt. Der Streit um die Immobilie zieht sich bereits seit rund zweieinhalb Jahren. Die Stadt will das Anwesen vom Besitzer zurückkaufen, weil sie eine im Grundbuch festgeschriebene Verpflichtung zum Betrieb einer Gaststätte nicht erfüllt sieht. jei