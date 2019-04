Nächste Schritte im Masterplan

Heidelberg.Das Masterplanverfahren für das Neuenheimer Feld geht in der kommenden Woche weiter: Der Gemeinderat diskutiert in mehreren Gremien die nächsten Schritte. Am Montag, 29. April, diskutieren die Bezirksbeiräte. Der Gemeinderat tagt am 9. Mai. Vier Planungsbüros haben bislang jeweils zwei „schlüssige Grundhaltungen“ ausgearbeitet, teilt ein Sprecher mit. Die Projektträger – Stadt, Land und Universität – schlagen nun vor, mit allen vier Büros weiterzuarbeiten. Sie sollen nun die Ergebnisse der öffentlichen Diskussionen als Grundlage nehmen, um jeweils eine Entwicklungsperspektive herauszuarbeiten. Noch einen Vorschlag machen die Träger: Die Sportflächen, die zwischen Jugendherberge und Tiergartenschwimmbad liegen, sollen einbezogen werden. Bislang gehörten sie nicht zu dem Bereich, für den Visionen entwickelt werden sollen. miro

