„Nächstenliebe mit dem Leben bezahlt“

Landau.Lucian D. schaut mit gehetztem Blick zu seinen Familienmitgliedern im Zuschauerraum, als der Vorsitzende Richter das ausspricht, was der blasse Mann mit den dunklen Augenringen wohl längst ahnt: Das Landgericht Landau verurteilt ihn wegen Mordes zu lebenslanger Haft. So geht die Erste Große Strafkammer davon aus, dass der 25-Jährige als dritter Mann eine Rolle bei dem brutalen Raubmord an einer 86 Jahre alten Frau in Mörlheim gespielt hat. Mit zwei bereits vor einem Jahr verurteilten Männern habe er die allein lebende alte Dame nachts in ihrem Haus am Ortsrand überfallen, mit Schlägen und Tritten schwer verletzt und sterbend liegenlassen. Für den Vorsitzenden Richter Jörg Bork handelt es sich dabei um den klassischen Raubmord.

„Diese Tat macht viele Menschen fassungslos, weil die alte Dame ihre Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft mit dem Leben bezahlt hat“, formuliert der Vorsitzende das, was viele Mörlheimer im Saal denken. Die Kammer zweifelt nicht daran, dass die drei Männer einen achtjährigen Jungen als Lockvogel vorgeschickt haben. Gemeinsam hätten sie den Sohn des 30-jährigen Viktor L. über das Hoftor gehoben und ihn vor der Haustür theatralisch um Hilfe rufen lassen. „Sie konnte Tür und Tor abschließen, aber ihr Herz hatte sie nicht verschlossen und das haben die Täter eiskalt ausgenutzt“, schildert Bork, wie hinterlistig die vorsichtige 86-Jährige nach Mitternacht überrumpelt wurde.

BGH-Entscheidung Die beiden Komplizen des 25-Jährigen waren im Februar 2017 wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem hatte die Kammer die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine Entlassung nach 15 Jahren unmöglich macht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dieses Urteil teilweise aufgehoben. So hatte die Kammer vier Mordmerkmale festgestellt, der BGH nur zwei. Zudem hätte sich das Geständnis von Viktor L. strafmildernd auswirken müssen. Im April muss nun eine andere Kammer beides prüfen.

Krimineller Lebensstil

Lucian D. sei in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und mit der Absicht nach Deutschland gekommen, sich seinen Lebensunterhalt mit Betteln und Stehlen zu verdienen. „Sie haben das Leben als Überlebenskampf kennengelernt und hatten weder Achtung vor anderen Menschen, noch Mitgefühl für sie“, so der Vorsitzende. Unter menschenunwürdigen Umständen habe die Gruppe in einem leerstehenden Bahnwärterhäuschen in Mannheim gehaust und trotz Angeboten von Sozialarbeitern keinen Versuch unternommen, den kriminellen Lebensstil zu beenden und die Kinder in die Schule zu schicken. Stattdessen hätte man den Nachwuchs zum Stehlen mitgenommen, wie ein Überwachungsvideo von der Rastanlage Kraichgau zeigt. Auch durch Mörlheim sei die Truppe vor der Tat gezogen, was die Bevölkerung in Angst versetzt hatte.