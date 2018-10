Nähe zu Fans voll ausgekostet

28 Jahre - so lange ist es her, dass die Toten Hosen zuletzt in Heidelberg auftraten. "Wir waren 1984 hier, wir hatten Gerüchte gehört, Heidelberg sei schön. Alle hatten geschwärmt, vor allem die Amis. ,You have to go to Heidelberg' haben sie gesagt. Wir wollten eine tolle Zeit verbringen und wurden mit sträflicher Ignoranz gestraft!", lässt ein scheinbar empörter Campino das Publikum in der

...