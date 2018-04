„Natürlich Heidelberg“ bittet Familien zur Wiesenexpedition

Anzeige

Heidelberg.Führungen, Exkursionen und Seminare in der Natur rund um Heidelberg bietet die Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“. Am Sonntag, 15. April, stehen drei Rundgänge zur Auswahl: Von 14 bis 16.15 Uhr startet die Wiesenexpedition für Familien am Kohlhof (unser Bild). Einen Einblick in die unterirdische Lebenswelt der Böden bietet von 14.30 bis 16.30 Uhr die Säule auf dem Büchsenacker. Anmelden muss man sich für diese beiden Angebote direkt bei der Volkshochschule unter Telefon 06221/91 19 11. Die Tour „Kelten Kulte und Legenden“ enthüllt von 15 bis 17 Uhr die Geheimnisse des Heiligenbergs, Anmeldung und Infos auf der „Natürlich“-Homepage. / red