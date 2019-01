Naturschützer in Sorge um Aue

Rhein-Neckar.Der gesamte Untere Neckar zwischen Mannheim und Heidelberg ist es wert, unter Schutz gestellt zu werden – nicht nur einzelne Bereiche, die als Natur- oder Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind. Diese Überzeugung hat das „Aktionsbündnis Unterer Neckar (AUN)“, dem verschiedene Umwelt- und Naturschutzorganisationen und engagierte Bürger angehören. Als Auenlandschaft seien der Fluss und seine Randzonen nicht nur von hohem ökologischen Wert, sondern besäßen auch als Erholungsort große Bedeutung. Bei einem Workshop haben sich Umwelt- und Naturschützer jetzt mit zuständigen Behördenvertretern ausgetauscht.

„Ich wundere mich immer, wenn Leute aus dem Urlaub berichten, welche tolle Natur sie erlebt haben – aber das Paradies vor der Haustüre nicht kennen“, sagt der Mannheimer NABU-Vorsitzende Paul Hennze. „Dabei haben wir hier ein Juwel.“ Doch der erfahrene, engagierte Naturschützer und Vogelexperte weiß auch: „Nur was gekannt und geschätzt wird, wird auch geschützt.“ Und so trommelt er unermüdlich für den Schutz der Flusslandschaft und seiner Bewohner, den Fischen, Vögeln und Pflanzen.

Mitstreiter willkommen

Regine Buyer vom BUND Heidelberg-Wieblingen ist Sprecherin des Aktionsbündnisses. „Wir würden uns sehr über weitere Mitstreiter freuen“, wirbt sie um Ehrenamtliche, die sich ebenfalls für den Schutz des Neckars stark machen möchten.

Sechs Naturschutzgebiete gibt es seit 1987 zwischen Mannheim und Heidelberg. Manche Uferzonen sind außerdem Landschaftsschutzgebiete und genießen daher einen etwas weniger rigiden Schutz als Naturschutzgebiete, die nicht betreten werden dürfen. Ihre Aufgabe sei es, die Naturschutzgebiete zu verbinden und vernetzen.

„Wir müssen uns um die gesamte Auenlandschaft kümmern“, betont Buyer. Streng genommen gehe die Auenlandschaft sogar weit über die Uferzonen des heutigen Neckarlaufs hinaus: Der Fluss – dessen keltischer Namensursprung so viel wie „wildes Wasser“ bedeutet – suchte sich seit dem Ende der Eiszeit vor rund 10 000 Jahren immer wieder neue Wege zum Rhein. Große Bereiche der Schutzgebiete – am Neckar insgesamt 735 Hektar – genießen inzwischen europäische Unterstützung: als FFH-Schutzgebiet. FFH steht für Fauna, Flora und Habitat; die Richtlinie wurde 1992 vom Europäischen Rat formuliert.

Geschützte Gebiete sichern, ökologisch wertvolle Flächen entwickeln, die die hochwertigen Naturzonen verbinden, Seitengewässer renaturieren, Bruthilfen für Vögel und Fledermäuse anbieten und die eingewanderten Waschbären, der manchen Bodenbrüter bedroht, in Schach halten: Die Liste der aus Sicht der Aktionsbündnis-Mitglieder erforderlichen Maßnahmen ist damit noch nicht abgeschlossen. Eine insektenfreundliche Beleuchtung – auch an Baustellen, sei sehr sinnvoll, nennt die Geschäftsführerin des BUND Heidelberg, Brigitte Heinz, ein weiteres Beispiel.

Der Fluss ist aber auch Wirtschaftsraum. Der europäische Aal drohe auszusterben – auch, weil die Turbinen der Wasserkraftwerke für ihn zur tödlichen Falle werden. Gerade im Ballungsraum seien der Fluss und seine einzigartige Biologie für die Menschen immer bedeutsamer. Dass „wilde“ Natur sogar heilsam sein kann, wissen auch Psychologen. Nicht gegen, sondern mit den Menschen wolle man handeln, geht Hennze auf das Beispiel Ilvesheim ein. Die Gemeinde besitzt mit der Altneckarschleife ein besonders wertvolles Naturschutzgebiet. „Doch wir mussten feststellen, dass das Gebiet gefährdet war, weil im Sommer viele hier badeten“, erinnert sich Hennze an viele Diskussionen. „Es hieß immer: Das haben wir schon immer so gemacht.“ Dann habe man erfahren, dass es hier früher eine Kiesbank gab, die von einem Hochwasser weggespült wurde. „Nun gibt es Bestrebungen der Gemeinde, nördlich angrenzend an das Naturschutzgebiet eine Kiesbank aufzuschütten, die im Sommer als Badestelle genutzt wird“, drückt Hennze dem Projekt und der Kommune die Daumen, dass das realisiert und finanziert werden kann.

