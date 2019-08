NCT und KiTz sind Onko-Zentren

Heidelberg.Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) hat das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg als „Onkologisches Zentrum“ zertifiziert – als Dachorganisation über alle zertifizierten Organkrebszentren am Universitätsklinikum Heidelberg. Dazu gehört erstmals die Zertifizierung zum „Kinderonkologischen Zentrum“ am Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ). Neu ist auch die Zertifizierung zum Kopf-Hals-Tumorzentrum. Die DKG will die Betreuung onkologischer Patienten optimieren. Das NCT Heidelberg wurde als Zentrum für Präzisionsonkologie mit deutschlandweitem Einzugsgebiet gewürdigt.

