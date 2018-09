„Neckarorte“ am Nordufer

In Bergheim gab es 2017 ein „Neckar-orte“-Konzert am Iqbal-Ufer. © Rothe

Heidelberg.Der Verein „Neckarorte“ , der schon den Neckarlauer zum Strand macht und den Heidelbergern einen beliebten Treffpunkt im Sommer bescherte, hat nun auch das Nordufer im Blick: Am ersten Oktober-Wochenende sind viele Aktionen rund um die Ernst-Walz-Brücke geplant.

Laut Sprecherin Sabine Arndt wird die Uferstraße auf den letzten 100 Metern bis zum Brückenkopf (Wiese am Römerbad) drei Tage lang für den Verkehr gesperrt sein. Unter anderem sind Uferspaziergänge, Workshops, Vorträge, ein archäologischer Rundgang, Musik, Ausstellungen und Pilates geplant. Los geht es am Freitag, 5. Oktober, ab 17 Uhr. Bis Sonntag, 7. Oktober, gegen 17 Uhr endet dieser „Neckarort“.

Neben dem Strand am Neckarlauer in der Altstadt hat der Verein unter anderem bereits Aktionen in Bergheim, Schlierbach und Wieblingen realisiert. An der Walz-Brücke sind die „Neckarorte“-Macher unter anderem mit den Skatern, der Stadtverwaltung und den Turnverwandten aktiv. miro

