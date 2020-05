Neckarwiese ab Montag wieder offen

Heidelberg.Die Neckarwiese in Heidelberg-Neuenheim ist ab Montag, 4. Mai, wieder freigegeben – Grillen und Picknicken ist aber weiter nicht erlaubt. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Stadt werde eine Allgemeinverfügung nicht verlängern, die für die Neckarwiese ein unbeschränktes Aufenthaltsverbot vorgeschrieben hatte. „Die Heidelbergerinnen und Heidelberger haben sich in den

...